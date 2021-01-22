Сирія заявляє про нові авіаудари Ізраїлю
Укрінформ
Ізраїль завдав вранці 22 січня авіаудари поблизу місту Хама, що на заході Сирії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.
За даними сирійських ЗМІ, авіаудари здійснені з напрямку міста Тріполі, що на ліванському узбережжі.
Наразі немає інформації ані про загиблих, ані про поранених. В Армії оборони Ізраїлю (IDF) традиційно не прокоментували новину.
Зазначається, що IDF з початку громадянської війни у Сирії у 2011 році здійснила по країні сотні авіаударів по позиціях підтримуваних Іраном бойовиків.
Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль 13 січня завдав авіаударів по південному сходу Сирії - по позиціях та складах зі зброєю підтримуваних Іраном бойовиків. Тоді загинули щонайменше 57 людей.