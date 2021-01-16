ЄС закликав Ізраїль сприяти організації виборів на територіях Палестини

Європейський Союз привітав намір адміністрації Палестини провести вибори у найближчі місяці та закликав Ізраїль сприяти виборчому процесу.

Як повідомляє Укрінформ, відповідна заява речника ЄС оприлюднена у суботу на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«У п’ятницю президент Палестини Махмуд Аббас видав указ щодо проведення законодавчих, президентських виборів, а також виборів до Національної ради упродовж наступних місяців, починаючи із законодавчих виборів 22 травня. Це заслуговує на підтримку, оскільки репрезентативні та відповідальні демократичні інституції є ключем для самовизначення Палестини та для розбудови держави», - йдеться у документі.

Читайте також: У Палестині вперше за 15 років відбудуться вибори

Як зазначив речник, Євросоюз упродовж минулих років послідовно та змістовно підтримував та фінансував роботу Центральної виборчої комісії Палестини з метою підготовки до проведення вільних, справедливих та інклюзивних виборів в інтересах всіх палестинців.

«Євросоюз готовий співпрацювати з ключовими гравцями для того, щоб підтримати виборчий процес. ЄС також закликає владу Ізраїлю сприяти проведенню виборів на всіх територіях Палестини», - наголосив речник ЄС.

Читайте також: Палестина вирішила відновити відносини з Ізраїлем

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році в Палестині вперше за 15 років відбудуться вибори законодавчого органу (22 травня) та вибори президента (31 липня).

Палестинська адміністрація має право обмеженої автономії на окупованому Ізраїлем Західному Березі.

Проведення виборів привітали ісламістські бойовики з організації ХАМАС, представники яких, ймовірно, складатимуть конкуренцію президенту Аббасу на цих виборах.