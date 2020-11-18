Палестина вирішила відновити відносини з Ізраїлем

Міністр у цивільних справах Палестинської національної адміністрації Хусейн аш-Шейх заявив про відновлення відносин з Ізраїлем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє палестинське інформагентство WAFA.

За словами аш-Шейха, на основі отриманих офіційних листів, що підтверджують зобов’язання Ізраїлю щодо двосторонніх підписаних угод, відносини Палестинської національної адміністрації з Ізраїлем повертаються до того рівня, на якому вони були до 19 травня 2020 року.

За даними Middle East Monitor, це може допомогти Палестині в отриманні податкових платежів на суму в три мільярди шекелів (890 мільйонів доларів США), які Ізраїль не перераховував Палестині після розірвання ПНА домовленостей у травні цього року.

Зазначається, що економіка Палестини сильно постраждалиапід час пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив про рішення розірвати всі домовленості з Ізраїлем і США після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на засіданні Кнесету оголосив про намір анексувати Західний берег річки Йордан.