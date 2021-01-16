У Палестині вперше за 15 років відбудуться вибори

На території Палестинської автономії вперше за останні 15 років відбудуться вибори до законодавчого органу та голосування за президента.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

“Відповідно до указу, виданого офісом президента Махмуда Аббаса, Палестинська адміністрація, яка має право обмеженої автономії на окупованому Ізраїлем Західному Березі, проведе вибори до законодавчого органу 22 травня й голосуватиме за президента 31 липня”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що цей крок вбачають як відповідь на критику демократичної легітимності палестинських політичних владних органів, у тому числі й президентства самого Аббаса.

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Проведення виборів привітали ісламістські бойовики з організації ХАМАС, представники яких, вірогідно, будуть основними конкурентами Аббаса на виборах.

“Ми багато працювали протягом останніх місяців, аби здолати усі перешкоди й дійти до цього дня”, - стверджується у заяві ХАМАСу.

В організації закликали до проведення чесних виборів, під час яких “електорат зможе висловити свою волю без обмежень й тиску”.

Нагадаємо: під час останніх палестинських парламентських виборів у 2006 році неочікувану перемогу здобув ХАМАС. Це спровокувало кризу, яка поглибилася після взяття Хамасом під військовий контроль Сектора Гази у 2007-му.