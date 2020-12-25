Канада дасть $70 мільйонів на підтримку палестинських біженців

Упродовж наступних трьох років Канада виділить 90 млн канадських доларів (близько 70 млн дол США) на допомогу палестинським біженцям.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві міжнародного розвитку Канади.

“Міністр міжнародного розвитку оголосила про виділення Канадою протягом трьох років до 90 млн дол. на підтримку палестинських біженців через Агентство ООН з питань допомоги та роботи для палестинських біженців на Близькому Сході (UNRWA). Ця підтримка дозволить відреагувати на все більші потреби вразливих палестинських біженців у п’яти зонах діяльності UNRWA: на Західному Березі, у Секторі Гази, Сирії, Лівані та Йорданії”, - зазначили у міністерстві.

У відомстві уточнили, що виділені кошти сприятимуть отриманню базової освіти, а також вдоволенню потреб в охороні здоров’я біженців, особливо жінок та дітей.

“На додачу, вони посилять реакцію UNRWA на нові потреби, які створює пандемія COVID-19”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

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Канада також пообіцяла “приділяти посилену увагу усім коштам, які виділяються для палестинців з гуманітарною метою та для потреб розвитку”.

“Це передбачає постійний нагляд, регулярні відвідування локацій, систематичний процес моніторингу й надійні антитерористичні застороги в угодах про фінансування”, - наголосили у міністерстві.

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Як раніше повідомляло агентство, міністр у цивільних справах Палестинської національної адміністрації Хусейн аш-Шейх минулого місяця заявив про відновлення відносин з Ізраїлем.