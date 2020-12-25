Канада продовжила заборону на прийняття авіарейсів з Британії

Канада ще на два тижні продовжила дію заборони на прийняття пасажирських рейсів із Великої Британії через загрозу поширення нового штаму коронавірусу.

Про це у Твітері написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Аби завадити новому варіанту COVID-19 поширюватися у Канаді, ми на два тижні продовжуємо заборону на пасажирські перельоти з Об’єднаного королівства, яка діятиме до 6 січня”, - зазначив Трюдо.

Він запевнив, що влада і надалі стежитиме за ситуацією та робитиме все можливе для безпеки канадців.

Як повідомлялося, минулого тижня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив про виявлення на території країни нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший. Десятки країн після цього оголосили про припинення авіасполучення з Об’єднаним королівством та вжиття інших обмежувальних заходів.