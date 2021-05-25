Проти Навального порушили ще одну кримінальну справу - за «образу судді»

Проти Навального порушили ще одну кримінальну справу - за «образу судді»

Укрінформ
Проти російського опозиціонера Олексія Навального порушено кримінальну справу про образу судді Віри Акимової, яка вела процес проти політика про образу ветерана Гната Артеменка.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Інстаграмі політика. 

«Мій злочин, який розслідується найвищою слідчої інстанцією, - це образа судді Акимової. Тієї самої тітоньки, яка вела сфабриковану справу про «образу ветерана», яка вразила всіх юристів країни. Як саме образив, теж не вказано. Теж просто "Навальний образив - ось йому нова кримінальна справа"», - йдеться у повідомленні.

Навальний зазначив, що до нього напередодні прийшов слідчий, який заявив, що проти нього порушено вже три кримінальні справи.

«Ними займається на найвищому рівні 21 слідчий. По-перше, я, за твердженням слідчих, вкрав всі пожертви, відправлені вами до ФБК. По-друге, проти мене порушено справу за дуже екзотичною статтею 239 «Створення некомерційної організації, яка посягає на особистість і права громадян». Слідчі звинувачують мене в тому, що я «спонукав громадян до відмови від виконання громадських обов'язків», - повідомив політик.

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За його словами, 20 лютого мировий суддя дільниці №320 на виїзному засіданні в Бабушкінському суді Москви оштрафував Навального на 850 тисяч рублів ($ 11,6 тис.) у справі про наклеп на ветерана Гната Артеменка. Тоді суд також вирішив відправити до Слідчого комітету для дослідчої перевірки матеріали про нову образу Навальним ветерана Гната Артеменка, а також судді та прокурора у справі про наклеп.

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Як повідомлялося, після заміни умовного терміну реальним, Навальний перебуває у виправній колонії в Покрові. Там він довго скаржився на біль у спині і ногах. 31 березня оголосив голодування, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Лікарі політика 15 квітня повідомили про «різко негативну» динаміку його аналізів, що, на їхню думку, може призвести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи. У ФСВП стверджують, що Навальний наразі в задовільному стані.

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18 квітня Навального перевели з виправної колонії №2 в Покрові Владимирської області до лікарні для в'язнів на території ВК-3 у Владимирі. 23 квітня Навальний оголосив, що припиняє голодування.

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