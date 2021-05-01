Санкції проти європолітиків обмежують вплив Росії у ПАРЄ – доповідач у справі Навального

Уведення Російською Федерацією санкцій проти декількох європейських політиків, зокрема доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи у справі російського опозиційного політика Олексія Навального, обмежує позиції РФ.

Про це заявив французький парламентарій Жак Мер, який є доповідачем ПАРЄ у справі Навального, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Здивований цим рішенням, адже Рада Європи не запровадила санкцій проти Росії. Це рішення не змінює мій мандат та не матиме впливу на зміст доповіді, яка базуватиметься на фактах і законі. Росія обмежує свою спроможність представити свою думку доповідачу по Навальному», - заявив французький парламентарій.

ПАРЄ уповноважила представника делегації Франції Мера підготувати доповідь щодо справи російського опозиційного політика Навального. Планується, що доповідь буде представлена Асамблеї у червні. Французький парламентарій у процесі підготовки доповіді планував відвідати Росію.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС Росії закрило в'їзд для восьми громадян країн ЄС, серед яких політики, чиновники, представники офіційних структур Євросоюзу, включно з президентом Європейського парламенту. Таким чином у Москві зреагували на санкції, запроваджені Євросоюзом проти громадян РФ.

У лютому 2021 року ЄСПЛ застосував тимчасовий захід з вимогою до російського уряду негайно звільнити Навального, беручи до уваги ризик для його життя, а також обставини цього ув'язнення.

На початку квітня 79 європейських політиків від 17 країн ЄС підписали спільну заяву з вимогою до російської влади негайно допустити незалежних лікарів до Навального, а також звільнити політика з в'язниці.