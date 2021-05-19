Соратників Навального масово викликають до Слідкому РФ

Співробітників Фонду боротьби з корупцією в Москві масово викликали на допити в Слідчий комітет РФ у справі про шахрайство, порушеній стосовно Олексія Навального.

Про це на Телеграм-каналі повідомив директор фонду Іван Жданов, передає Укрінформ.

«По всій Москві співробітники поліції прямо вночі терміново виїхали до всіх співробітників ФБК, навіть тих, які вже давно-давно не працювали у ФБК, щоб терміново викликати їх у СК», - написав Жданов.

За його словами, поліцейські прийшли до соратників Навального з повістками в ніч на 19 травня і намагалися «просунути документи в дверні щілини» або «прислюнявити до дверей».

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Жданов також опублікував у Твіттері фото такої повістки, де наказано з'явитися у СК 19 травня на допит як свідку.

Як повідомлялося, Слідчий комітет РФ порушив на главу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального кримінальну справу про шахрайство у великому розмірі 29 грудня 2020 року.

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17 січня 2021 р. Навального затримали в московському аеропорту, як тільки він повернувся з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною з групи «Новічок». Суд на вимогу ФСВП замінив йому умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний.

Його відправили у виправну колонію в Покрові. Після численних скарг на біль у спині і ногах Навальний 31 березня оголосив голодування, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів.

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Лікарі політика 15 квітня повідомили про «різко негативну» динаміку його аналізів, що, на їхню думку, може призвести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи. У ФСВП стверджують, що Навальний знаходиться в задовільному стані.

18 квітня Навального перевели з виправної колонії №2 у Покрові Владимирської області в лікарню для в'язнів на території ВК-3 у Владимирі.

23 квітня Навальний оголосив, що припиняє голодування.