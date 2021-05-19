Соратників Навального масово викликають до Слідкому РФ
Про це на Телеграм-каналі повідомив директор фонду Іван Жданов, передає Укрінформ.
«По всій Москві співробітники поліції прямо вночі терміново виїхали до всіх співробітників ФБК, навіть тих, які вже давно-давно не працювали у ФБК, щоб терміново викликати їх у СК», - написав Жданов.
За його словами, поліцейські прийшли до соратників Навального з повістками в ніч на 19 травня і намагалися «просунути документи в дверні щілини» або «прислюнявити до дверей».
Жданов також опублікував у Твіттері фото такої повістки, де наказано з'явитися у СК 19 травня на допит як свідку.
Як повідомлялося, Слідчий комітет РФ порушив на главу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального кримінальну справу про шахрайство у великому розмірі 29 грудня 2020 року.
17 січня 2021 р. Навального затримали в московському аеропорту, як тільки він повернувся з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною з групи «Новічок». Суд на вимогу ФСВП замінив йому умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний.
Його відправили у виправну колонію в Покрові. Після численних скарг на біль у спині і ногах Навальний 31 березня оголосив голодування, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів.
Лікарі політика 15 квітня повідомили про «різко негативну» динаміку його аналізів, що, на їхню думку, може призвести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи. У ФСВП стверджують, що Навальний знаходиться в задовільному стані.
18 квітня Навального перевели з виправної колонії №2 у Покрові Владимирської області в лікарню для в'язнів на території ВК-3 у Владимирі.
23 квітня Навальний оголосив, що припиняє голодування.