У Росії затримали адвоката фонду Навального

У Росії співробітники ФСБ затримали адвоката Івана Павлова, який захищає інтереси Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального у справі про визнання цієї організації екстремістською.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці колега затриманого юрист Євген Смирнов.

«Затримано Івана Павлова, проходять обшуки, працює ФСБ. Більше нічого невідомо», - написав він.

Невдовзі після цього Смирнов додав, що Павлова затримали за 310 статтею КК «Розголошення даних попереднього розслідування».

Зазначається, що покарання за цією статтею може бути у вигляді штрафу, обов'язкових або виправних робіт чи арешту на строк до трьох місяців.

Як повідомили в заснованому Павловим правозахисному русі «Команда 29», ФСБ також прийшли з обшуками до ІТ-фахівця організації Ігоря Дорфмана, який перестав відповідати на дзвінки.

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Раніше повідомлялося, що слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно опозиційного політика Олексія Навального та співробітників його фондів Леоніда Волкова й Івана Жданова.

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Зазначається, що про це йдеться в матеріалах позову про визнання структур Навального екстремістськими організаціями. Навальний, Волков і Жданов стали підозрюваними у кримінальній справі про створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість та права громадян.