У центрі Берліна встановили велетенську «скульптуру» - Навальний б'є Путіна

Цілий місяць, з 9 квітня до 9 травня, у самому центрі Берліна, між Бранденбурзькими воротами та Бундестагом, стояло наметове містечко «Stop Putin Terror».

Завершило воно свою роботу передачею представникам влади ФРН вимог громадян, незгодних з сьогоднішньою політикою Кремля, передає кореспондент Укрінформу.

«Вимоги до німецького уряду та німецьких бюрократав, які є реальним, їх можна виконати, були продекламовані», - розповів ініціатор акції, російський активіст, який живе в Берліні, Дмитро Баграш.

За його словами, важливим результатом роботи містечка, в якому активіст ночував фактично весь місяць при насправді штормовій погоді, було те, що «багатьох людей, які до цього частково не визначилися зі своєю позицією, або навіть були на стороні Путіна, вдалося переконати». Чимало німецьких політиків завітали до майданчика, на якому були представлені, серед іншого, фотографії жертв режиму, серед них і українські. Було проведено загалом понад 30 телемостів з експертами з Німеччини, Росії, України, Білорусі. Обговорювалися, зокрема, такі теми, як незаконна анексія Криму та порушення там прав людини, війна на сході України, проєкт Nord Stream 2, утиски в Росії, доля Олексія Навального тощо.

У Берліні завершився місячник «Stop Putin Terror» / Фото: Ольга Танасійчук. Укрінформ

В останній день до берлінських активістів долучилися представники з землі Північний Рейн-Вестфалія. Зокрема, вони привезли велетенську «скульптуру», яка показує Путіна та Навального. Фігура були створена до цього річного карнавалу в Дюссельдорфі, але карнавал було скасовано.

Також було виставлено портрет Путіна російського художника з Дюссельдорфа Леоніда Абрамова (нині покійного), написаного разом з художницею Катериною Мальдон. З цим портретом російські та українські активісти виходили в Кельні на всі проукраїнські мітинги, починаючи з 2014 року.

На акції виступив також російсько-німецький музикант з українськими коріннями, скрипаль Міша Нодельман, який закликав вшанувати пам'ять 15 тисяч українських жертв. Він з 2014 року активно підтримує Україну та засуджує режим Путіна за розв’язану проти України війну.

Місячна акція Демократичний табір «Зупиніть терор Путіна!» була організована проєвропейські налаштованими виходцями з країн колишнього СРСР, які не згодні з сьогоднішньою політикою Російської Федерації.