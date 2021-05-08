У Ризі під посольством Росії провели акцію «Стоп Путін. Стоп війна»

Латвійське Товариство підтримки України 8 травня, в День пам’яті жертв Другої світової війни, провело пікетування посольства Росії у Ризі під лозунгом StopWar/StopPutin.

Про це повідомила кореспондентові Укрінформу організатор акції Тетяна Лазда.

За її словами, в акції взяли участь близько 10 активістів. Вони стояли під українським і кримськотатарським прапорами, тримали плакати «Путін, геть з Криму!», «Путін – вбивця, Росія – агресор», «No War!», «Stop Russia» тощо.

У Латвії навпроти посольства Росії пройшла акція StopWar/StopPutin / Фото: Товариство підтримки України

До акції долучився латвійський письменник і публіцист Імантс Лієпіньш, а також відомий ризький активіст Айніс Спрогіс.

Після пікетування присутні пішли до пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі Риги та провели там фотофлешмоб #НіколиЗнову на честь Дня пам’яті та примирення.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

В Україні День пам’яті та примирення встановлений згідно з Законом «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» задля «вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих».

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.

У Латвії 8 травня відзначають День перемоги над нацизмом та пам'яті жертв Другої світової війни.