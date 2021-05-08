Дипломати Посольства України в Австрії та Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні взяли участь в урочистому вшануванні пам’яті жертв Другої світової війни.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"8 травня – день, коли Україна згадує жертв Другої світової війни. Ми, тут у Відні, згадуємо, у першу чергу, бійців Другого та Третього українських фронтів, які завершили панування нацистської диктатури у цьому прекрасному місті. Для нас ця пам'ять – свята. Для нас важливо було прийти і вклонитися", - заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

Українські дипломати у Відні вшанували пам’ять жертв Другої світової війни / Фото: Укрінформ

В ході церемонії відбулося покладання вінків та квітів до меморіалу радянським воїнам-визволителям, який розташований на площі Шварценбергплатц у центральній частині Відня.

Крім того, українські дипломати вшанували пам'ять загиблих воїнів біля пам’ятника радянським військовополоненим на Центральному кладовищі Відня та братської могили радянських солдатів на кладовищі Герстгоф поруч з посольством.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

В Україні День пам’яті та примирення встановлений згідно з Законом «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» задля «вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих».

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.