Дипломати Посольства України в Чехії, представники української громади разом із представниками влади Чеської Республіки вшанували у суботу на Ольшанському цвинтарі у Празі пам’ять воїнів 1-го, 2-го та 4-го Українських фронтів Червоної армії.

Воїни цих фронтів визволяли Чехословаччину від нацистів, передає власний кореспондент Укрінформу.

Посол України в Чехії Євген Перебійніс у своєму виступі зауважив, що не було випадковим, що фронти називалися Українськими: в 1943-45 роках до них були мобілізовані переважно жителі звільнених територій України.

Українці та чехи в Празі вшанували пам’ять бійців Українських фронтів / Фото: Ольга Танасійчук

Як сказав дипломат, поранена Україна відправила тоді, в один рік, на фронт майже 3,7 млн своїх синів і дочок, їх частка сягала 60-70% усього складу цих бойових підрозділів. У 1944 році кожен третій вояк Червоної армії був з України.

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Під час Другої світової війни загинули близько 8 млн українців – солдатів і цивільних, підкреслив Перебийніс. Участь українців у звільненні Європи від нацизму була вирішальною, підкреслив дипломат.

У Празі вшанували пам’ять бійців Українських фронтів Другої світової / Фото: Embassy of Ukraine in Prague, Pavel Žáček

Перебійніс упевнений, що більшість українських вояків не воювали за Сталіна та комуністів, вони захищали свою землю, свої родини, «вільну Україну, про яку мріяли».

«Ніхто не міг навіть уявити собі, що через 76 років їхні правнуки будуть вмирати в боях проти російської армії», - сказав посол. За його словами, українці бачать прямий зв’язок між війною 1940-х і сьогоднішньою – «обидві є війнами проти агресора та окупантів, обидві є визвольні».

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

В Україні День пам’яті та примирення встановлений згідно з Законом «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» задля «вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих».

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.