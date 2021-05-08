Зеленський: Світ має сказати - це була друга й остання світова війна

Світові лідери мають показувати, що людство вивчило урок Другої світової війни 1939-1945 років назавжди і ніколи не допустить подібного.

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, оприлюдненому у Телеграмі.

"Сьогодні весь світ та всі світові лідери мають показувати, що людство вивчило урок 1939-1945 років назавжди. Усвідомлює наслідки війни й не допустить подібного ніколи знову", - сказав Зеленський.

Він вважає, що настав час поставити крапку в цьому питанні й у практичному плані довести відданість гаслу "Ніколи знову".

"Чи не настав час людству змінити формулювання й говорити не «Друга світова війна», а «Друга й остання світова війна»? Не давати шансу та ймовірності нової війни навіть на вербальному рівні. Наповнити мільйони шкільних підручників з історії, наукових досліджень, мільйони романів та фільмів мантрою про неможливість повторення війни у майбутньому. Світ має сказати: "У 1939-1945 роках тривала остання світова війна", - додав Президент.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Фото: ОП