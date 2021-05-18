Євросоюз продовжив на рік санкції за кібератаки з боку РФ, Китаю і КНДР

Рада Європейського Союзу прийняла рішення продовжити дію комплексу заходів, які передбачають, у тому числі, «кібер-санкції» проти організаторів хакерських атак з боку Росії, Китаю, Північної Кореї проти Євросоюзу та його окремих країн-членів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в понеділок на сайті Ради ЄС, передає Укрінформ.

«Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити дію комплексу обмежувальних заходів проти (організаторів – ред.) кібератак, що загрожують ЄС або його країнам-членам, ще на один рік – до 18 травня 2022 року», - зауважується в повідомленні.

Цей комплекс заходів дозволяє ЄС вводити цілеспрямовані санкції проти осіб та організацій, причетних до кібератак. Крім того, обмеження можуть бути введені у відповідь на кібернапади проти третіх держав або міжнародних організацій, коли такі заходи вважаються необхідними для досягнення цілей Спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС.

Наразі санкції діють проти восьми фізичних та чотирьох юридичних осіб і включають заморожування активів, фінансових операцій, а також візові заборони. Зокрема, йдеться про обмеження проти Росії, Китаю і КНДР, запроваджені в липні минулого року через кібератаки проти ОЗХЗ, а також поширення вірусів WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.

Як повідомлялося, в червні 2017 року Євросоюз створив так званий «набір інструментів кібердимломатії» з метою спільного реагування на зловмисну кібердіяльність. Це дозволяє ЄС та його державам-членам вводити в разі необхідності обмежувальні заходи, санкції та інші інструменти для реагування та стримування кіберзагроз проти ЄС та його держав-членів.