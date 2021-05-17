Громадянство в обмін на інвестиції: на Кіпрі відкрили першу справу про «золоті паспорти»

На Кіпрі порушено першу кримінальну справу в межах розслідування зловживань щодо надання громадянства країни в обмін на інвестиції - так званої програми «золотих паспортів».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Euractiv.

«Перша кримінальна справа про натуралізацію іноземних інвесторів і бізнесменів була зареєстрована в окружному суді Ларнаки», - йдеться у повідомленні Державної юридичної служби.

Як зазначається, позов проти п'яти фізичних і чотирьох юридичних осіб, яким загалом пред'явлено 37 обвинувачень, поданий на підставі висновків спеціального комітету.

У юридичній службі наголосили, що конфіденційні деталі не розголошуватимуться через серйозність розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні минулого року в країні виник скандал через розслідування телеканалу «Аль-Джазіра». Журналіст, який видавав себе за громадянина КНР, нібито засудженого на батьківщині за відмивання грошей, зв'язавшись з юристами, ріелторами та навіть спікером парламенту, отримав підтвердження, що громадянство Кіпру за наявності грошей може отримати навіть засуджений. На тлі скандалу голова кіпрського парламенту Дімітріс Сіллоріс подав у відставку.

«Аль-Джазіра» назвала імена володарів 2,5 тисячі «золотих паспортів» (40% з них становили росіяни) і вказала на кримінальне походження грошей багатьох із них. Влада Кіпру ці дані спростувала. У вересні поліція Кіпру почала розслідувати процедуру отримання громадянства 42 інвесторами, які входили в «групу високого ризику». За результатами перевірки громадянства Кіпру були позбавлені 7 інвесторів: влада країни дійшла висновку, що ті отримали паспорти під хибним приводом або шляхом приховування важливої інформації.

Кіпр офіційно піддавався критиці в ЄС за недостатню перевірку походження грошей претендентів на громадянство з числа іноземних інвесторів. Наприкінці 2019 року влада Кіпру була змушена відкликати 26 «золотих паспортів».

1 листопада 2020 року на Кіпрі призупинили дію програми «золотих паспортів».