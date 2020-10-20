Єврокомісія розслідує справу проти Кіпру й Мальти через «золоті паспорти»

Європейська комісія (ЄК) відкрила провадження проти Кіпру й Мальти через видачу країнами паспортів в обмін на великі інвестиції.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі ЄК.

У Комісії вважають, що надання громадянства ЄС в обмін на заздалегідь визначені платежі або інвестицій, без будь-якого справжнього зв'язку з відповідними державами-членами блоку, підриває суть громадянства ЄС.

Більш того, в ЄК переконані, що така видача «золотих паспортів» не сумісна із принципом щирої співпраці, прописаним у статті 4 (пункт 3) Договору про Європейський Союз, та підриває чесність статусу громадянства ЄС, передбаченого статтею 20 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Зазначається, що відтепер уряди Кіпру й Мальти мають два місяці, аби відреагувати на початок розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня речник Єврокомісії з питань судової влади, рівності та верховенства права Христіан Віганд заявив, що ЄК уважно слідкує за практикою видання так званих «золотих паспортів», - громадянства або права на проживання на території ЄС, до якої вдаються уряди кількох країн, і наголошує на неприпустимості торгівлі громадянством ЄС в обмін на фінансову вигоду.

Уряд Кіпру з листопада цього року припиняє дію програми щодо надання громадянства іноземцям в обмін на значні інвестиції в країну.

У 2019 році Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо ефективності зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

Єврокомісія ідентифікувала на внутрішньому ринку ЄС 47 продуктів та об’єктів власності, які є уразливими для відмивання грошей та фінансування тероризму, та включила в цей перелік чотири напрями економічної діяльності, що не розглядалися раніше. Йдеться про банкомати, які перебувають у власності приватних установ, про систему професійного футболу, «вільні» порти, а також про інвестиційні схеми отримання громадянства або видів на проживання в ЄС (так звані «золоті паспорти/візи»).