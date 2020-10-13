Кіпр скасовує програму «золотих паспортів»

Уряд Кіпру з листопада цього року припиняє дію програми щодо надання громадянства іноземцям в обмін на значні інвестиції в країну.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Таке рішення було ухвалене після розслідування Al Jazeera, під час якого журналісти зафільмували декількох кіпрських високопосадовців, які пропонували китайському бізнесмену з судимістю отримати громадянство Кіпру.

Один із чиновників у розслідування був спікер парламенту країни Деметріс Сіллуріс, який вже заявив, що піде у відставку ще до завершення розслідування правоохоронців.

Зазначається, що наразі на Кіпрі, який у 2004 році став членом Євросоюзу, діє програма, яка дозволяє надавати громадянство особам, які інвестують в країну щонайменше 2 мільйони євро.

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Минулого року Європейська комісія закликала країн-членів блоку посилити контроль за видачою паспортів громадянам третіх країн. Адже, на думку європейського відомства, так звана програма «золотих паспортів» може використовуватися для уникнення сплати податків та відмивання грошей.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня кіпрська газета Politis опублікувала імена 34 власників «золотих паспортів», до правомірності видачі яких виникли питання у кіпрської влади. У списку були вказані імена сімох громадян України: бізнесмен Ігор Коломойський, його дружина Ірина та донька Анжеліка; партнер Коломойського по бізнесу Геннадій Боголюбов, бізнесмен Костянтин Григоришин, один із засновників корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталій Гайдук та його дружина Олена.