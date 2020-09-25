Кіпрська служба аудиту заявляє про тисячі незаконних "золотих" паспортів

Тисячі «золотих» паспортів Кіпру могли бути видані без належного дозволу в межах схеми громадянства в обмін на інвестиції.

Як передає Укрінформ, про про це повідомляє Euractiv із посиланням на звіт аудиторської служби Кіпру.

У разі мінімальних інвестицій у 2 мільйони євро Кіпр надає паспорти, що гарантують безвізовий в'їзд до Євросоюзу. Ця схема, яку критики називають непрозорою і такою, що загрожує відмиванням грошей, популярна серед росіян, українців, а останнім часом - серед китайців і камбоджійців.

Нещодавно кіпрська аудиторська служба заявила, що її розслідування показало, що Кабінет міністрів перевищив свої повноваження в наданні громадянства не тільки окремим заявникам, а й їхнім сім'ям.

«Повноваження, надані Раді міністрів, поширюються на іноземних бізнесменів і інвесторів, а не на членів їхніх сімей», - йдеться в повідомленні.

За словами аудиторів, потенційно це може стосуватися тисяч випадків.

Міністерство внутрішніх справ, яке займається опрацюваням заяв, відповіло, що служба контролю вирішила проблему «ізольовано», зосередившись лише на конкретному періоді. Міністерство також звинуватило регулюючий орган у перевищенні своїх повноважень при проведенні розслідування.

У МВС Кіпру заявили, що дочекаються результатів розслідування, проведеного генеральним прокурором, а потім вчинять дії, які вважатимуть необхідними.

У жовтні минулого року ЗМІ повідомили, що громадяни Камбоджі, які належать до найближчого оточення лідера країни Хун Сена, а також члени їхніх сімей придбали кіпрські паспорти, що спонукало владу переглянути програму.

Також повідомлялося, що принаймні 60 осіб, які отримали громадянство в період з 2017 по 2019 рік, входили в групу високого ризику і, ймовірно, не змогли б отримати паспорт за новими, більш жорсткими правилами видачі.

Торік Єврокомісія оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство. Інші країни надають право постійного проживання за інвестиції, так звані «золоті візи».