Єврокомісія веде правовий діалог щодо «золотих паспортів» з трьома країнами

Єврокомісія уважно слідкує за практикою видання так званих «золотих паспортів», - громадянства або права на проживання на території ЄС, до якої вдаються уряди декількох країн, і наголошує на неприпустимості торгівлі громадянством ЄС в обмін на фінансову вигоду.

Про це у вівторок під час брифінгу для преси у Брюсселі заявив речник Єврокомісії з питань судової влади, рівності та верховенства права Христіан Віганд (Christian Wigand), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так речник відповів на запитання преси про реакцію Єврокомісії на намір Кіпру згорнути програму «інвестиційних паспортів» з 1 листопада поточного року.

«Президент фон дер Ляєн була дуже чіткою, коли заявила, що європейські цінності не є предметом для продажу. Єврокомісія кілька разів висловлювала занепокоєння щодо схем «інвестиційного громадянства», у тому числі безпосередньо владі Кіпру. Єврокомісія зараз розглядає схеми, що застосовується на Кіпрі, на відповідність до європейського законодавства, з огляду на ймовірне порушення правової процедури проти Кіпру», - сказав Віганд.

Він зауважив, що в рамках компетенції Єврокомісії проводиться моніторинг інвестиційних схеми щодо надання громадянства ЄС або права на проживання на території країн Євросоюзу.

«Ми перебуваємо в контакті та підтримуємо діалог з усіма країнами, що мають такі схеми. Протягом трьох минулих місяців з ними відбувся обмін (офіційними) листами. На політичному рівні ми маємо контакти з Кіпром, Мальтою та Болгарією у зв’язку із програмами надання громадянства за інвестиції», - сказав речник Єврокомісії.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд Кіпру з листопада цього року припиняє дію програми щодо надання громадянства іноземцям в обмін на значні інвестиції в країну.

У 2019 році Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо ефективності зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

Єврокомісія ідентифікувала на внутрішньому ринку ЄС 47 продуктів та об’єктів власності, які є уразливими для відмивання грошей та фінансування тероризму, та включила в цей перелік чотири напрями економічної діяльності, які не розглядалися раніше. Зокрема, йдеться про банкомати, що перебувають у власності приватних установ, про систему професійного футболу, «вільні» порти, а також про інвестиційні схеми отримання громадянства або видів на проживання в ЄС (так звані «золоті паспорти/візи»).