Країни ЄС почали навчання з кібербезпеки

Країни ЄС, Агентство ЄС із кібербезпеки (ENISA) та Єврокомісія розпочали сьогодні спільні навчання з кібербезпеки, головною метою яких є відпрацювання взаємодії в рамках нової Комунікаційної мережі організацій з протидії кібернетичним кризам (CyCLONe).

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Нова Комунікаційна мережа організацій з протидії кібернетичним кризам є результатом відмінної співпраці між країнами ЄС і європейськими інституціями у зусиллях з кібернетичного захисту наших мереж та критично важливих систем. Кібербезпека є спільною відповідальністю, тож ми маємо спільно розробити та виконувати плани швидкої спільної відповіді на випадок масштабних кібернетичних інцидентів або криз», - зауважив з цього приводу Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Террі Бретон.

За повідомленням, головним завданням спільного тренування, яке було організовано Нідерландами спільно з ENISA, є відпрацювання оперативних процедур та випробування стійкості європейських кібернетичних систем. В умовах кібернетичної кризи національні органи кібернетичного захисту мають бути заданими швидко приймати рішення на всіх рівнях та координувати їх одне з одним. Новостворена мережа CyCLONe (Cyber Crisis Liaison Organisation Network) дозволить усунути «слабкі місця» у системі такої взаємодії.

Читайте також: Азербайджанські хакери атакували найбільші ЗМІ Вірменії

Як повідомляв Укрінформ, кібернетичний захист критично важливої інфраструктури та комунікаційних мереж залишається одним із ключових пріоритетів Євросоюзу та його країн-членів. Рекомендації Єврокомісії щодо організації спільної відповіді ЄС на масштабні інциденти у сфері кібернетичної безпеки були розроблені за дорученням Європейської Ради ще у 2017 році. Навчання з кібербезпеки під назвою Blue OLEx 2020, які розпочалися сьогодні, проводяться щороку під егідою однієї з країн ЄС на виконання цих рішень.