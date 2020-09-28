Азербайджанські хакери атакували найбільші ЗМІ Вірменії

Азербайджанські хакери здійснили кібератаку на вірменські ЗМІ та новинні сайти

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Служби нацбезпеки Вірменії.

Там розповіли, що сервери таким сайтам, як 1in.am, armenpress.am, news.am, mamul.am, armtimes.am, hetq.am та іншим, надає на контрактній основі міжнародна компанія Cloudflare.

"Азербайджанські хакери змінили налаштування цих сайтів, що за короткий час було виправлено", - пояснили у відомстві.

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Під час злому на всіх цих сайтах транслювалося зображення президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Нагадаємо: вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.