«Золоті паспорти»: Кіпр перестав надавати громадянство в обмін на інвестиції

На Кіпрі в неділю, 1 листопада, призупинила діяти програма надання громадянства країни в обмін на інвестиції - так звана програма «золотих паспортів».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Уряд Кіпру повідомив про рішення скасувати цю програму 13 жовтня на тлі скандалу, в ході якого з'ясувалося, що громадянство країни можуть отримати навіть засуджені злочинці.

Міністерство фінансів і міністерство внутрішніх справ Кіпру виступили за призупинення видачі «золотих паспортів» через велику кількість порушень і високу уразливість програми, і уряд підтримав ініціативу.

У серпні в країні вибухнув скандал через розслідування, проведеного журналістами арабського телеканалу «Аль-Джазіра». Журналіст, який видавав себе за громадянина КНР, який був нібито засуджений у себе в країні за відмивання грошей, зв'язавшись з юристами, ріелторами та навіть спікером парламенту, отримав підтвердження, що громадянство Кіпру при наявності грошей може отримати навіть засуджений. На тлі скандалу голова кіпрського парламенту Дімітріс Сіллоріс подав у відставку.

«Аль-Джазіра» назвала імена володарів 2,5 тисячі «золотих паспортів» (40% з них становили росіяни) і вказала на кримінальне походження грошей багатьох із цих осіб. Влада Кіпру ці дані спростувала. У вересні поліція Кіпру почала розслідувати процедуру отримання громадянства 42 інвесторами, які входили в «групу високого ризику». За результатами перевірки громадянства Кіпру були позбавлені 7 інвесторів: влада країни прийшла до висновку, що ті отримали паспорти під хибним приводом або шляхом приховування важливої ​​інформації.

Кіпр офіційно піддавався критиці в ЄС за недостатню перевірку походження грошей претендентів на громадянство з числа іноземних інвесторів. Наприкінці 2019 року влада Кіпру була змушена відкликати 26 «золотих паспортів».