Парламент Кіпру вирішив, що скандал із «золотими паспортами» - не привід для саморозпуску

Парламент Кіпру не підтримав пропозицію про саморозпуск на тлі скандалу, пов'язаного з продажем громадянства держави особам із сумнівною репутацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Cyprus mail.

Під час голосування саморозпуск парламенту та проведення дострокових виборів підтримали 26 депутатів, проти були 30.

Депутат від Партії зелених Георгос Пердікіс та незалежний депутат Анна Теологу представили пропозицію, що закликає до розпуску парламенту та відставки президента. Цьому передувала поява у ЗМІ відео, на якому голова палати представників Дімітріс Сіллуріс та депутат Крістакіс Джованіс пропонують допомогти китайському бізнесменові з кримінальним минулим отримати громадянство в обмін на хабар.

Уряд Кіпру після оприлюднення відео оголосив про припинення програми надання громадянства в обмін на інвестиції в її теперішньому вигляді з 1 листопада.

Як повідомлялося, на початку вересня кіпрська газета Politis опублікувала імена 34 власників "золотих паспортів", щодо правомірності видачі яких виникли питання у кіпрської влади. У списку були й імена сімох громадян України.