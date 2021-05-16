Євросоюз закликає Росію переглянути рішення про «недружні країни»

Євросоюз засудив оприлюднення російською владою переліку заходів проти «недружніх держав» та вважає такі дії несумісними із Віденською конвенцією 1961 року про дипломатичні зносини.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у Декларації Високого представника ЄС Жозепа Борреля, яку він оприлюднив від імені всіх 27 держав-членів Євросоюзу на сайті Європейської Ради.

«Європейський Союз засуджує заходи щодо «Відповіді на недружні дії іноземних держав», що вжиті після безпрецедентного Указу президента Путіна від 23 квітня. ЄС вважає такий висновок про «недружні дії» необґрунтованим. Цей указ (президента РФ – ред.) є несумісним з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1961 року, стосовно обов'язків приймаючої держави забезпечувати функціонування дипломатичних місій», - йдеться у Декларації.

Європейська сторона закликала Росію переглянути таке рішення, уникати подальшого погіршення взаємовідносин з ЄС, які й без того вже є напруженими. Як зазначається, Євросоюз продовжить координувати власну позицію з цього приводу зі своїми міжнародними партнерами.

«Ми висловлюємо повну солідарність із Чеською Республікою, яка є країною – членом ЄС, а також із Сполученими Штатами Америки, і закликаємо Росію повною мірою поважати Віденську конвенцію», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, минулого тижня російська влада оприлюднила «заходи проти країн, що вчиняють недружні дії». В якості «недружніх країн» у цьому рішенні позначені Чеська Республіка і США.

Таке рішення вчора рішуче засудив Президент Європейської Ради Шарль Мішель, який назвав такі дії Росії «ще одним кроком до ескалації відносин з ЄС та до підриву дипломатичних відносин», та висловив повну солідарність з Чеською Республікою.

Як повідомлялося, кілька тижнів тому між Чехією та Росією стався дипломатичний скандал, коли чеські спецслужби встановили причетність агентів російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у жовтні та грудні 2014 року. Чеська Республіка вислала 18 співробітників російського посольства в Празі. Росія у відповідь вислала 20 співробітників посольства ЧР в Москві, чим фактично паралізувала роботу чеського дипломатичного представництва.

Європейський Союз висловив повну солідарність із Чеською Республікою, ряд країн Співтовариства також вислали певну кількість російських дипломатів за діяльність, що є несумісною із їх дипломатичним статусом.

Наприкінці квітня президент РФ Путін підписав указ, що обмежує можливість (аж до повної заборони) винайм росіян на роботу до дипломатичних представництв держав, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії.