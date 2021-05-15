Зусилля РФ марні: президент Євроради відреагував на список «недружніх країн»

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав кроком до ескалації відносин з ЄС та до підриву дипломатичних відносин рішення РФ зі створення переліку країн, «недружніх» до Російської Федерації.

Таку думку Шарль Мішель висловив на власній сторінці у Твітері, передає Укрінформ.

«Рішення російської влади з приводу «країн, що вчиняють недружні дії», є ще одним кроком до ескалації та до підриву дипломатичних відносин. Зусилля, спрямовані на розділ ЄС, є марними. Повна солідарність із Чеською Республікою і Андрієм Бабішем (Прем'єр-міністр Чеської Республіки – ред.). Ми закликаємо Росію повною мірою поважати Віденську конвенцію», - наголосив Мішель.

Як повідомляв Укрінформ, кілька тижнів тому між Чехією та Росією стався дипломатичний скандал, коли чеські спецслужби встановили причетність агентів російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у жовтні та грудні 2014 року. Чеська Республіка вислала 18 співробітників російського посольства в Празі. Росія у відповідь вислала 20 співробітників посольства ЧР в Москві, чим фактично паралізувала роботу чеського дипломатичного представництва.

Європейський Союз висловив повну солідарність із Чеською Республікою, низка країн Співтовариства також вислали певну кількість російських дипломатів за діяльність, що є несумісною із їх дипломатичним статусом.

Наприкінці квітня президент РФ Путін підписав указ, що обмежує можливість (аж до повної заборони) винайму росіян на роботу до дипломатичних представництв держав, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії.

У п'ятницю стало відомим, що влада РФ внесла США і Чехію до переліку «недружніх країн».