Росія внесла США і Чехію до переліку «недружніх країн»

Уряд Росії вніс Сполучені Штати і Чехію до переліку «недружніх країн».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новая Газета.

Згідно розпорядження уряду РФ, дипмісія Чехії може укладати трудові договори тільки з 19 фізособами в РФ, США - ні з ким.

При цьому напередодні російський уряд поінформував посольство США в Москві про свій намір відтермінувати заборону на прийняття на роботу в представництва США в Росії іноземних громадян.

Відзначається, що президент РФ Володимир Путін наприкінці квітня підписав указ, що обмежує можливість (аж до повної заборони) винайму росіян на роботу до дипломатичних представництв держав, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. Згідно з документом, укладені до набрання чинності указу договори з фізособами, кількість яких перевищує визначену урядом, необхідно буде розірвати.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня президент США Джо Байден підписав новий указ, згідно з яким Сполучені Штати запроваджують нові санкції та обмеження проти Росії, зокрема видворення російських дипломатів, у зв'язку з діями уряду і розвідувальних служб РФ проти інтересів і суверенітету США.

17-18 квітня Чехія і РФ взаємно вислали, відповідно, 18 і 20 співробітників посольств з Праги і Москви. Приводом до цього стали заяви влади Чехії про те, що російські спецслужби причетні до вибухів військових складів під Врбетіце в 2014 році. Після цього Чехія вимагала від Росії повернення своїх дипломатів до Москви, пояснюючи це паралічем роботи посольства в результаті видворення майже всіх дипломатів. Росія на це не погодилася, тому Прага вимагала, щоб до кінця травня з Чехії виїхало 60 російських дипломатів.