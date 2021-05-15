Включення Чехії до списку «недружніх» країн є кроком Москви до ескалації - МЗС

Росія продовжує йти шляхом ескалації відносин з Чехією та Європейським Союзом загалом, але це не змінить позицію офіційної Праги.

Про це йдеться у заяві МЗС Чехії у відповідь на рішення Росії включити Чеську Республіку до списку «недружніх» країн, передає Укрінформ.

«Ми вважаємо цю процедуру Російської Федерації ще одним кроком до ескалації відносин не лише з Чехією, а й з ЄС як таким та його союзниками», - йдеться у заяві.

Як зазначається, рішення російської сторони повністю суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини, особливо в частині зобов'язання її підписантів дозволити дипломатичним місіям функціонувати належним чином та принципу недискримінації між державами.

«Цей акт російського уряду не змінює початкового рішення щодо обмеження кількості працівників посольства Російської Федерації в Празі. На відміну від російського підходу, наш крок повністю відповідає міжнародному праву», - підкреслюють у чеському МЗС.

Чехія шкодує, що Росія обирає шлях конфронтації не на користь собі, оскільки такий захід також матиме опосередкований вплив на можливий розвиток контактів між простими громадянами, для туризму чи розвитку торгових відносин.

У МЗС ЧР вивчають точні формулювання документа та аналізують конкретний вплив на функціонування своїх представництв в Російській Федерації.

Як повідомлялось, російський уряд напередодні затвердив список ворожих країн, на які поширюватимуться заходи, передбачені указом президента Путіна від кінця квітня цього року. До списку входить лише дві країни - Чехія і США. Згідно з розпорядженням уряду РФ, дипмісія Чехії може укладати трудові договори тільки з 19 фізособами в РФ, США - ні з ким.

Дипломатичний скандал вибухнув між двома країнами майже місяць тому, коли уряд Чехії звинуватив офіцерів російської військової розвідки ГРУ у вибухах на військових складах у 2014 році та вислав 18 працівників посольства РФ у Празі, яких вважає співробітниками спецслужб. Росія у відповідь вислала 20 працівників посольства ЧР у Москві. Після цього дійшло до ще більшого взаємного скорочення числа осіб, зайнятих у диппредставництвах. Зокрема, до кінця травня Прагу мають залишити 60 працівників російського посольства.