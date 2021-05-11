Унаслідок обстрілу ізраїльського міста Ашкелон загинули дві жінки

Із Сектора Газа випустили десятки ракет по ізраїльських містах Ашкелон та Ашдод, загинули дві жінки.

Як передає Укрінформ, про це інформує The Times of Israel.

Як зазначається, протягом усього вівторка тривали обстріли південної частини Ізраїлю ракетами з Сектора Газа та удари у відповідь з боку ізраїльських сил оборони.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, унаслідок ракетного обстрілу, загинули літня жінка та її покоївка.

Ці дві смерті стала першими випадками загибелі ізраїльтян з початку бойових дій проти терористичних угруповань у Секторі Газа, що розпочалися ввечері у понеділок.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що в результаті попадання випущеної з Сектора Газа ракети у житловий будинок в Ашкелоні постраждали шість мирних жителів.

Як повідомлялося, найзапекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбувалися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 вірян шпиталізували.

США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.

Фото з сайту: timesofisrael.com