Унаслідок обстрілу ізраїльського міста Ашкелон загинули дві жінки
Як передає Укрінформ, про це інформує The Times of Israel.
Як зазначається, протягом усього вівторка тривали обстріли південної частини Ізраїлю ракетами з Сектора Газа та удари у відповідь з боку ізраїльських сил оборони.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, унаслідок ракетного обстрілу, загинули літня жінка та її покоївка.
Ці дві смерті стала першими випадками загибелі ізраїльтян з початку бойових дій проти терористичних угруповань у Секторі Газа, що розпочалися ввечері у понеділок.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що в результаті попадання випущеної з Сектора Газа ракети у житловий будинок в Ашкелоні постраждали шість мирних жителів.
Як повідомлялося, найзапекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбувалися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 вірян шпиталізували.
США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.
Фото з сайту: timesofisrael.com