Ізраїль призиває п'ять тисяч резервістів через конфлікт із Сектором Гази

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц дозволив призвати до 5 тисяч солдатів резерву через конфлікт із Сектором Гази.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Haaretz.

Зазначається, що йдеться про резервістів із Південного округу, Служби тилу і оперативного відділу Генштабу.

За словами Ганца, солдати будуть набиратися для проведення операції «Страж стін» та посилення лінії оборони країни.

Газета The Times of Israel зазначає, що поліція Ізраїлю призиває з резерву вісім рот прикордонної поліції для посилення під час проведення операцій.

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Як повідомлялося, зіткнення між ізраїльськими силовиками і палестинцями відбувалися відразу у двох частинах міста - біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах. Найзапекліші сутички сталися увечері у п'ятницю, 7 травня. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців, понад 20 віруючих госпіталізували.

США, Європейський Союз і Велика Британія закликали Ізраїль і палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.

Фото: Haaretz