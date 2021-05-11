Ізраїль призиває п'ять тисяч резервістів через конфлікт із Сектором Гази
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Haaretz.
Зазначається, що йдеться про резервістів із Південного округу, Служби тилу і оперативного відділу Генштабу.
За словами Ганца, солдати будуть набиратися для проведення операції «Страж стін» та посилення лінії оборони країни.
Газета The Times of Israel зазначає, що поліція Ізраїлю призиває з резерву вісім рот прикордонної поліції для посилення під час проведення операцій.
Як повідомлялося, зіткнення між ізраїльськими силовиками і палестинцями відбувалися відразу у двох частинах міста - біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах. Найзапекліші сутички сталися увечері у п'ятницю, 7 травня. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців, понад 20 віруючих госпіталізували.
США, Європейський Союз і Велика Британія закликали Ізраїль і палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.
Фото: Haaretz