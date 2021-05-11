Україна засуджує загострення ситуації у Східному Єрусалимі та Секторі Гази

Міністерство закордонних справ України засуджує загострення ситуації у Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляє Міністерство закордонних справ України.

“Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, закликаємо усі сторони утриматися від ескалації насильства”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 10 травня із Сектору Гази було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю. Крім того, на територію Ізраїлю було запущено повітряні кулі з вибухівкою.

Відповідальність за напади взяло терористичне угрупування «Ісламський джихад».

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У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС.