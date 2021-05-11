Ізраїль заявляє про шістьох поранених у результаті обстрілу з Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила, що в результаті попадання випущеної з Сектора Газа ракети в житловий будинок в Ашкелоні постраждали шість мирних жителів.

Як передає Укрінформ, про це армія повідомила у Твіттері.

«По південному Ізраїлю тривають безперервні ракетні обстріли, в результаті яких постраждав житловий будинок в Ашкелоні. 6 мирних жителів отримали поранення», - йдеться у твіті.

За інформацією військових, в результаті дій у відповідь на понад 200 ракет, випущених з Гази по Ізраїлю, вбито 15 терористів і вражені 130 об'єктів ХАМАС і Ісламського джихаду в Газі.

Зазначається, що на півдні Ізраїлю звучать сирени.

Армія оборони Ізраїлю також заявила, що завдано удару по загону терористів ХАМАС, що керує установкою протитанкових ракет у Газі.

Водночас, за інформацією ВВС, представники органів охорони здоров'я Палестини в Газі заявили, що в результаті ракетних ударів загинули 22 людини, включаючи дітей.

Як повідомлялося, зіткнення між ізраїльськими силовиками і палестинцями відбувалися відразу у двох частинах міста - біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах. Найзапекліші сутички сталися увечері у п'ятницю, 7 травня. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Читайте також: Радбез ООН обговорить ситуацію в Єрусалимі

У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців, понад 20 віруючих госпіталізували.

США, Європейський Союз і Велика Британія закликали Ізраїль і палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.

Фото: twitter.com/IdfRussian