Радбез ООН обговорить ситуацію в Єрусалимі

Цього понеділка, 10 травня, держави-члени Ради безпеки ООН обговорять ситуацію в Східному Єрусалимі, де спостерігається ескалація між ізраїльськими силовиками та палестинцями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що ініціаторами цієї зустрічі виступили Туніс, Ірландія, Китай, Естонія, Франція, Норвегія, Нігер, В'єтнам і Сент-Вінсент і Гренадіни.

Так, під час засідання сторони обговорять кроки для стабілізації ситуації в місті.

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Як повідомлялося, зіткнення між ізраїльськими силовиками і палестинцями відбуваються відразу у двох частинах міста - біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах. За даними поліції, тисячі вірян влаштовують заворушення в цих місцях після вечірньої молитви.

Найзапекліші сутички сталися ввечері у п'ятницю, 7 травня. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидати каміння в силовиків. А ті, в свою чергу, застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Під час зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців, понад 20 вірян госпіталізували.

На другий день заворушення знову спалахнули.

Армія оборони Ізраїлю та ізраїльська поліція збільшили свою присутність по всьому Єрусалиму.