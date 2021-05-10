Радбез ООН обговорить ситуацію в Єрусалимі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.
Зазначається, що ініціаторами цієї зустрічі виступили Туніс, Ірландія, Китай, Естонія, Франція, Норвегія, Нігер, В'єтнам і Сент-Вінсент і Гренадіни.
Так, під час засідання сторони обговорять кроки для стабілізації ситуації в місті.
Як повідомлялося, зіткнення між ізраїльськими силовиками і палестинцями відбуваються відразу у двох частинах міста - біля Храмової гори і в районі Шейх-Джаррах. За даними поліції, тисячі вірян влаштовують заворушення в цих місцях після вечірньої молитви.
Найзапекліші сутички сталися ввечері у п'ятницю, 7 травня. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидати каміння в силовиків. А ті, в свою чергу, застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.
Під час зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків і близько 200 палестинців, понад 20 вірян госпіталізували.
На другий день заворушення знову спалахнули.
Армія оборони Ізраїлю та ізраїльська поліція збільшили свою присутність по всьому Єрусалиму.