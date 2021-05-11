Українців в Ізраїлі просять не ігнорувати сигнал тривоги - бігти до бомбосховищ

Посольство Україні в Ізраїлі оприлюднило рекомендації у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в цій державі.

Як передає Укрінформ, у повідомленні Посольства України в Державі Ізраїль ідеться: “У зв’язку із ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю, а також можливими обстрілами центральної частини Ізраїлю, у т.ч. міста Єрусалим, громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відслідковувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю для підвищення рівня обізнаності щодо власної безпеки”.

У випадку обстрілів може бути активована сирена попередження. Посольство закликає громадян України ставитись до всіх таких попереджень як до реальних і дотримуватись інструкцій місцевої влади.

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У разі перебування у населених пунктах у безпосередній близькості від Сектору Газа під час включення сигналу повітряної тривоги громадянам рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

Для отримання додаткової інформації громадянам України, які перебувать в Ізраїлі, потрібно слідкувати за веб-сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю.

У разі потрапляння у надзвичайні обставини громадянам України слід звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: + 972-546-676-782; української дипустанови в Рамаллі за телефоном: +972-59-969-95-61.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 травня із Сектору Гази був здійснений ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Крім того, на територію Ізраїлю були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

Відповідальність за напади взяло терористичне угрупування «Ісламський джихад».

У відповідь на ракетний обстріл танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС.