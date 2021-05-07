ЄС хоче створити «Сили першого входу» для швидкого реагування на кризи

Міністри ЄС із закордонних справ, які розглянули питання оборони, головну увагу приділили розвитку Стратегічного компасу ЄС, зокрема, в частині кризового менеджменту, а також ідею щодо створення резервних сил оперативного реагування на кризи – так звані Сили першого входу чисельністю до 5000 осіб.

Про це у четвер в Брюсселі під час прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ розповів Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Аналіз загроз, який ми зробили минулого року, свідчить, що нам потрібно бути готовими до майбутніх криз та реагувати на них швидко... Якщо підсумувати – ЄС має бути більш ефективним та приймати рішення швидше. По друге, нам потрібно більше гнучкості в організації місій. Третє - ми повинні бути краще підготовленими, мати повністю обладнаний та підготовлений персонал, який буде готовим реагувати швидко. Ми обговорили ідею створення Сил першої відповіді, які можуть бути негайно застосовані в умовах швидкоплинної кризи» , - сказав Жозеп Боррель.

Він зауважив, що ця ініціатива була висунута кількома країнами-членами, і поки що перебуває на етапі обговорення, тож жодне рішення з цього приводу не приймалося. Мова йде про створення оперативного резерву, так званих «Сил першого входу» (Initial Entry Force) у кількості близько 5 тисяч службовців. При цьому Жозеп Боррель зауважив, що це орієнтовна цифра, оскільки дискусії тривають.

Читайте також: Представники ЄС під час зустрічі з російським послом жорстко засудили дії Росії

«Я думаю, що це добра ідея. Коли ви постаєте перед невідкладною ситуацією, і повинні починати дискусії, ходити з одного комітету до іншого, готувати папери, і ще більше паперів, - наприкінці справа уже не є терміновою, або ви запізнилися. Було б добрим мати спроможність, щоб втрутитися негайно. Якщо ми дійсно хочемо бути геополітичною силою, ми маємо бути готовими діяти так швидко, як це необхідно», - наголосив Високий представник ЄС.

Він зауважив, що для забезпечення цього контингенту потрібно буде також створити штабну структуру, яка могла б займатися тренуванням і забезпеченням персоналу, а також плануванням його застосування.

За словами Жозепа Борреля, це лише один напрямок, який мають опрацювати країни-члени в рамках формування положень Стратегічного компасу ЄС, поряд з іншими складовими, таким як підвищення стійкості, розвиток спроможностей, реагування на новітні та руйнівні технології, розвиток партнерства з третіми країнами тощо. Високий представник ЄС висловив сподівання, що ця робота буде завершена до березня наступного року.

Як вже повідомлялося, лідери країн-членів ЄС під час саміту у лютому поточного року погодилися з необхідністю розробки нового доктринального документу в сфері Спільної політики ЄС з безпеки й оборони – Стратегічного компасу. Цей основоположний документ має бути розроблений на підставі аналізу сучасних загроз та підвищити ефективність цивільних й військових місій ЄС в рамках СПБО. Під час згаданого засідання Європейської Ради, яке відбулося в віртуальному форматі у зв’язку із сплеском коронавірусу, Високому представнику ЄС було доручено опрацювати Стратегічний компас до березня 2022 року.