Представники ЄС під час зустрічі з російським послом жорстко засудили дії Росії

Вповноважені представники Європейського Союзу викликали у понеділок російського посла, представника РФ при ЄС, та висловили засудження дій російської влади з оголошення персонами нон-грата восьми офіційних осіб ЄС, включаючи президента Європарламенту та віце-президента Єврокомісії.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у інформації, яка оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Комісії.

«Генеральний секретар Європейської Комісії Ілзе Юхансоне (Ilze Juhansone) та Генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно (Stefano Sannino) спільно викликали посла Російської Федерації при Європейському Союзі, Володимира Чижова в понеділок, та засудили рішення російської влади від минулої п’ятниці заборонити для восьми громадян Європейського Союзу в’їзд на територію Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посол РФ був проінформований про рішуче заперечення та тверде засудження Європейськими інституціями та країнами-членами ЄС цього рішення, яке мало суто політичну мотивацію без будь-якого правового обґрунтування.

«Генеральні секретарі Юхансоне і Санніно також нагадали про висилку Росією чеських дипломатів та про виконавче розпорядження Російської Федерації щодо така званих «недружніх держав», та висловили глибоке занепокоєння кумулятивним (руйнівним) ефектом всіх цих рішень для відносин між ЄС і владою Російської Федерації. Вони також зауважили, що ЄС зберігає за собою право прийняти належні заходи у відповідь», - наголошує документ.

Як вже повідомлялося, 30 квітня МЗС Росії оголосив про рішення закрити в'їзд у країну для восьми громадян країн-членів ЄС та представників офіційних структур Євросоюзу, включно з Президентом Європейського парламенту Девіда Сассолі та Віце-президента Єврокомісії Веру Юрову під приводом відповіді на санкції, що були введені Євросоюзом проти громадян РФ.