Глави МЗС «Великої сімки» проведуть першу від початку пандемії особисту зустріч
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Як зазначається, Лондон обрано місцем зустрічі через те, що Велика Британія нині головує в G7. Міністри обговорять такі проблеми, як відновлення після коронакризи, зміни клімату, відносини з Росією та Китаєм.
Передбачається, що глави МЗС закладуть основу для першої запланованої поїздки президента США Джо Байдена за кордон від часу вступу на посаду - на саміт G7 у Великій Британії в наступному місяці.
Крім членів G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США - Велика Британія також запросила на деякі зустрічі глав МЗС Австралії, Індії, Південної Африки і Південної Кореї.
Зустрічі розпочнуться з вечері в понеділок.
Як повідомлялося, раніше британський міністр закордонних справ Домінік Рааб наголосив, що «Велика сімка» розгляне створення механізму швидкого реагування для протидії російській дезінформації.