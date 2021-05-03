Глави МЗС «Великої сімки» проведуть першу від початку пандемії особисту зустріч

Міністри закордонних справ держав «Великої сімки» 3 травня у Лондоні проведуть першу від початку пандемії коронавірусу особисту зустріч.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, Лондон обрано місцем зустрічі через те, що Велика Британія нині головує в G7. Міністри обговорять такі проблеми, як відновлення після коронакризи, зміни клімату, відносини з Росією та Китаєм.

Передбачається, що глави МЗС закладуть основу для першої запланованої поїздки президента США Джо Байдена за кордон від часу вступу на посаду - на саміт G7 у Великій Британії в наступному місяці.

Крім членів G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США - Велика Британія також запросила на деякі зустрічі глав МЗС Австралії, Індії, Південної Африки і Південної Кореї.

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Зустрічі розпочнуться з вечері в понеділок.

Як повідомлялося, раніше британський міністр закордонних справ Домінік Рааб наголосив, що «Велика сімка» розгляне створення механізму швидкого реагування для протидії російській дезінформації.