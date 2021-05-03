МОЗ Канади: Дискусії про COVID-паспорти регулярно ведуться на рівні G7

Країни «Великої» сімки регулярно обговорюють можливість запровадження системи сертифікатів вакцинації проти COVID-19, що дозволить відновити міжнародні подорожі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в інтерв'ю радіо СВС розповіла міністр охорони здоров’я Канади Паті Хайду.

“Я регулярно спілкуюся із колегами по G7, і ми постійно ведемо дискусії стосовно того, який вигляд це (сертифікати вакцинації - ред.) може мати, та як нам досягти стандартизованого підходу”, - сказала Хайду.

За її словами, можливість підтвердження вакцинації під час міжнародних поїздок “буде важливим елементом канадської сертифікації”. “Канадці захочуть подорожувати за кордон, коли ситуація з COVID-19 покращиться. І вони захочуть мати належні посвідчення вакцинації, необхідні для цього”, - пояснила міністр.

При цьому вона констатувала, що поки на міжнародному рівні немає домовленості, коли саме така система може почати працювати.

Як повідомлялося, у Євросоюзі хочуть до літа запровадити «паспорти вакцинації». У Брюсселі заявляють, що головне призначення цифрового зеленого сертифіката вакцинації - забезпечити свободу пересування на території ЄС та стабільність Спільного ринку.