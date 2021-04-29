Уруський обговорив з дипломатами Великої сімки реформування Укроборонпрому

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на зустрічі з керівниками дипломатичних установ країн Великої сімки (G7) та Представництва ЄС в Україні обговорив реформування ДК «Укроборонпром».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що Уруський, зокрема, ознайомив учасників зустрічі з поточною ситуацією довкола Мінстратегпрому, повідомивши, що наразі прийняті всі належні документи для повноцінної роботи новоствореного центрального органу виконавчої влади.

У ході дискусії окрему увагу приділили обговоренню реформи ДК «Укроборонпром» та вітчизняної оборонної промисловості загалом, а також процесу прийняття законопроєкту №3822 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».

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Урядовець розповів про своє бачення реформ та про роль у цьому процесі Мінстратегпрому – формування політики у сфері стратегічних галузей промисловості.

Він зазначив, що міністерство підготувало проєкт Стратегії реформування ОПК України, який був схвалений урядом і зараз перебуває на розгляді в Офісі Президента та РНБО.

«Надалі рішення щодо цього документа, в тому числі щодо бачення реформи ДК «Укроборонпром», прийматиме Президент України», – сказав голова Мінстратегпрому й додав, що залишається прихильником створення холдингових компаній з принципово іншими функціями, ніж ті, які на сьогодні має ДК «Укроборонпром».

За його словами, прийняття Верховною Радою законопроєкту №3822 у другому читанні, безперечно, буде важливим кроком для здійснення корпоратизації державних підприємств оборонної промисловості.

«Проте цей документ має стати допоміжним для проведення реформи ОПК. Поточна законодавча база дозволяє розпочати корпоратизацію вже зараз», – наголосив віцепрем’єр-міністр.

Керівники дипломатичних установ країн G7 та Представництва ЄС в Україні висловили готовність сприяти наданню фахової допомоги у процесі реформ, що відбуваються в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Ліга оборонних підприємств України підписали Меморандум про співпрацю.