Найєм заявив, що більше не працюватиме в Укроборонпромі – його посаду скоротили

Заступник гендиректора Укроборонпрому з управління активами Мустафа Найєм заявив, що його посаду в концерні скоротили після чергової реорганізації, і він працює в цій структурі останній день.

Про це Найєм повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні мій останній день в Укроборонпромі. Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень", - зазначив Найєм.

Він повідомив, що для нього це рішення було несподіваним.

"І все ж наша співпраця з Концерном на цьому етапі закінчується", - уточнив Найєм.

Він подякував тим, хто був поруч з ним ці два роки.

Як повідомлялося, Найєм був призначений заступником генерального директора Укроборонпром з питань взаємодії з органами державної влади 11 листопада 2019 року, заступником генерального директора з управління активами - 1 березня 2021 року.

Він також був народним депутатом України VIII скликання, до цього - журналістом.