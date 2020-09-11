Укроборонпром за рік роботи не зірвав жодного контракту – Найєм

Заступник гендиректора ДК “Укроборонпром” Мустафа Найєм заявляє, що Укроборонпром за рік роботи нової команди не зірвав жодного контракту, претензій щодо якості техніки також не було.

Як передає Укрінформ, про це Найєм сказав в інтерв’ю ATR, фрагмент якого опубліковано на сайті Укроборонпрому.

«Вперше за всі роки існування Укроборонпрому ми не зірвали жодного контракту. Для розуміння: коли наша команда прийшла в УОП, близько 5 великих контрактів на понад 5 млрд грн були зірвані. На сьогодні приблизно 30% номенклатури ми продаємо Україні, 70% – за кордон», наголосив Найєм.

За його словами, високоточне озброєння – ракети та боєприпаси – є найперспективнішою галуззю. Адже у світі є всього 6 країн, які мають повний цикл виробництва крилатих ракет, і Україна – одна із них. Також продовжують продавати українські БТРи за кордон.

Найєм висловив сподівання, що цьогоріч відбудеться запуск у серійне виробництво одиного із найкращих танків у світі - "Оплота".

Заступник гендиректора ДК зауважив, що якщо донедавна існувала залежність від російської продукції, то сьогодні є програми імпортозаміщення практично за всіма номенклатурами. "Курс Концерну і його підприємств – максимально обійтись без російських комплектуючих. В багатьох виробах на сьогодні це можливо", - наголосив він.

На думку Найєма, є тільки один спосіб підняти оборонно-промисловий комплекс України – залучити зовнішні інвестиції. Для цього Концерн має стати прозорим, підзвітним та вільним від політичного впливу: незалежним у призначеннях гендиректорів, а у господарську діяльність підприємств або ДОЗ не має бути політичного втручання.

Він повідомив, що за рік була розроблена нова модель управління Укроборонпромом, яка передбачає, що держава формує політику та регуляторне поле, але не управляє підприємствами в ручному режимі, і це відображено в законопроєкті 3822, який перебуває в парламенті.

Він також відкинув звинувачення щодо невиконання держоборонзамовлення. «Це неправда. В Україні є 16 замовників озброєння та техніки: Міноборони, Нацгвардія та інші. Цьогоріч Міноборони виділило близько 19 млрд гривень на ДОЗ. Укроборонпром виконує лише 30% цього замовлення, решту 70% – виконують або приватні компанії, або це імпорт. Левова частка держоборонзамовлення лежить саме на приватних компаніях. УОП повністю виконує свої зобов’язання по ДОЗ», - сказав він.

Найєм додав, що за рік роботи нової команди було подано близько 20 матеріалів для відкриття кримінальних проваджень як щодо діючих контрактів, так і щодо нинішніх очільників підприємств. Натомість за 10 років існування Концерну було порушено усього 85 кримінальних проваджень.

Як повідомлялось, Найєм 10 вересня підтвердив, що керівник держконцерну Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення.