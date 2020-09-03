У ВПК слід зменшити спецекспортерів та обмежити вплив Укроборонпрому — Уруський

Ефективне управління військовою та стратегічною промисловістю вимагає зменшення кількості спецекспортерів, а також обмеження впливу на них з боку Укроборонпрому.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу.

"Необхідно відновити економічні зв'язки з країнами, які є традиційними ринками збуту продукції оборонно-промислового комплексу України, і були втрачені з різних причин, зокрема через тиск з боку конкурентів та організовані корупційні скандали довкола наших спецекспортерів. Загалом з метою ефективного управління військовою та стратегічною промисловістю необхідно зменшити кількість спецекспортерів, а також обмежити вплив на них з боку ДК «Укроборонпром»", - сказав Олег Уруський.

На його переконання, Україна не має часу покладатися на майбутній прибуток від виробництв, створення яких займе кілька років, тому основним напрямком сьогодні має бути допомога наявним промисловим виробництвам.

"Треба знайти ринки збуту для тих товарів, які можуть бути зроблені сьогодні. Це стосується насамперед завоювання ринків країн третього світу з метою підтримки нашого виробника, пошуку ринків, на яких наша сьогоднішня продукція є конкурентоспроможною. Це дасть змогу вижити промисловості в поточних, м’яко кажучи, непростих умовах", - сказав віцепрем’єр-міністр.

Паралельно він пропонує створювати умови для організації виробництв і залучення інвесторів як для нових спільних підприємств, так і розвитку наукомістких технологій.

Як відомо, раніше Олег Уруський заявляв про те, що концерн "Укроборонпром" найближчим часом пройде через суттєві трансформації, менеджмент на ньому також буде змінено. Також буде змінено назву, оскільки попередня «стала токсичною». Загалом після реформи ОПК буде визначено 5-8 напрямків господарських об'єднань, холдингових компаній.