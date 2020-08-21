Укроборонпром треба очистити від боргів і вивести на світовий рівень - Шмигаль

Підприємства державного концерну “Укроборонпром” в рамках реформування треба очистити від боргів та вивести на світовий рівень.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю Укрінформу.

«Підприємства треба очистити від боргів, дати правильний менеджмент і вивести на світовий рівень. Завдання технічно не складне, але потребує сильної політичної волі. Оборонна галузь – це завжди рівень урядової співпраці і управління, така модель прийнята в усьому світі», - зазначив Шмигаль.

За його словами, держава останнім часом не мала повного розуміння, що відбувається з концерном, не було контролю. Чинна влада хоче оборонні підприємства вивести на рівень світових стандартів, адже попит на українську продукцію є у світі, сказав він. «Питання в тому, щоб ми могли його задовольнити якісно і вчасно. Окрім того, внутрішнє виробництво та оборонне замовлення теж має якісно змінитися», - наголосив прем'єр.

Необхідно, додав він, трансформувати концерн за галузевим принципом і навести порядок в управлінні його підприємствами. «Де це ще таке існує, щоб стратегічні інноваційні підприємства залишались без замовлень, доходів і зарплат, обслуговуючи якісь приватні корупційні інтереси», - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський пояснював, що ДК "Укроборонпром" планують розділити на шість самостійних кластерів – вертикально інтегрованих корпорацій, які розвиватимуть окремі напрямки досліджень, розробки, виробництва і збуту продукції оборонного призначення.

За словами Уруського, керівництво та менеджмент ДК "Укроборонпром" змінять найближчим часом.

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Гендиректором Укроборонпрому є Айварас Абромавичус. Він був міністром економічного розвитку і торгівлі України у 2014-2016 роках. У червні 2019 року був призначений членом наглядової ради Укроборонпрому, а у вересні того ж року - гендиректором концерну.