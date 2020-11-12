Найєм очолить напрямок роботи з активами підприємств в Укроборонпромі

Заступник генерального директора Укроборонпрому Мустафа Найєм очолить напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників Концерну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

«Мустафа Найєм, який опікувався взаємодією із органами державної влади, очолить напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників Концерну», - йдеться у повідомленні.

Наразі Мустафа Найєм концентруватиме свою роботу на сфері управління активами та корпоративними правами Концерну та моніторингу виконання Державного оборонного замовлення підприємствами Укроборонпрому.

«Найближчим часом головним предметом наших взаємовідносин з державою будуть реформування Концерну, контракти із замовниками та ефективність використання активів. Для розуміння на сьогодні у власності підприємств Укроборонпрому перебуває понад 11 млн. кв м. нерухомості, з яких понад 210 тис. кв. м. – це надлишкове майно, яке вже давно не задіяне у виробничих процесах підприємства Концерну, а відтак, може бути продане або передане в оренду. Моя задача як директора з активів полягатиме у тому, щоб у ході реформування Концерну усі ці процеси відбувались прозоро, відкрито і з максимальною ефективністю для підприємств. «Дерибан» та сумнівні схеми виводу майна з оборонних підприємств мають залишитися у минулому», – зазначив Найєм.

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Як повідомляв Укрінформ, Володимир Гайдаш, який очолював департамент комунікації АТ «Укргазвидобування» та працював радником з питань комунікацій голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обійняв посаду керівника з питань комунікацій Державного концерну «Укроборонпром».