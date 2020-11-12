Укроборонпром цьогоріч уже виготовив продукції на понад 25 мільярдів

За підсумками 10 місяців 2020 року підприємства Укроборонпрому виготовили озброєння та військової техніки, а також надали послуг з їх ремонту та обслуговування на 14% більше, а за окремими напрямками - до 80% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті концерну.

«Підприємства Державного концерну «Укроборонпром» за підсумками 10 місяців 2020 року виготовили озброєння та військової техніки, а також надали послуг з їх ремонту та обслуговування на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальний обсяг виробництва склав 25,2 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень більше, ніж за січень–жовтень 2019 року», - повідомляє Укроборонпром.

При цьому, обсяг виготовленої продукції (послуг) підприємств бронетанкової галузі сягнув 4,9 млрд грн, або 180% порівняно з аналогічним періодом 2019 року (2,7 млрд грн).

Обсяг виробництва суднобудівних та судноремонтних підприємства Концерну становить 3,7 млрд грн, або 177% проти аналогічного минулорічного показника (2,0 млрд грн).

Обсяг виготовленої продукції та наданих послуг на підприємствах радіолокації, радіозв’язку та спеціального приладобудування становив 2,1 млрд грн, або 102%.

Незважаючи те, що авіа- та суднобудівні підприємства, а також виробництва високоточної зброї та боєприпасів наростили обсяги у жовтні, за підсумками 10 місяців 2020 року загальний обсяг виготовлення ОВТ та ремонтів становив 93% (9,2 млрд грн проти 9,8 млрд грн у 2019 році) та 97% (5,1 млрд грн проти 5,3 млрд грн торік).

«На планових показниках виробництва суттєво позначилися карантинні обмеження та пізня контрактація», - прокоментували ці показники в Укроборонпромі.

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Як повідомлялось, в. о. гендиректора Укроборонпрому Ігор Фоменко наприкнці жовтня заявляв, що з листопада частина підприємств держконцерну «Укроборонпром» опиниться під загрозою виживання через відсутність змін до Державного оборонного замовлення (ДОЗ) і отримання держгарантій, а ракетні комплекси «Нептун» досі не замовлені для армії.

Він нагадав, що ДОЗ-2020 було ухвалено у квітні цього року, а контракти почали укладати, відповідно, у травні – таким чином, п’ять місяців були втрачені. Водночас для Укроборонпрому критично важливо мати чітке уявлення про обсяги замовлень Міноборони та підготовлені до укладення контракти до кінця року.