Укроборонпром цьогоріч уже виготовив продукції на понад 25 мільярдів
Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті концерну.
«Підприємства Державного концерну «Укроборонпром» за підсумками 10 місяців 2020 року виготовили озброєння та військової техніки, а також надали послуг з їх ремонту та обслуговування на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальний обсяг виробництва склав 25,2 мільярдів гривень, що на 3 мільярди гривень більше, ніж за січень–жовтень 2019 року», - повідомляє Укроборонпром.
При цьому, обсяг виготовленої продукції (послуг) підприємств бронетанкової галузі сягнув 4,9 млрд грн, або 180% порівняно з аналогічним періодом 2019 року (2,7 млрд грн).
Обсяг виробництва суднобудівних та судноремонтних підприємства Концерну становить 3,7 млрд грн, або 177% проти аналогічного минулорічного показника (2,0 млрд грн).
Обсяг виготовленої продукції та наданих послуг на підприємствах радіолокації, радіозв’язку та спеціального приладобудування становив 2,1 млрд грн, або 102%.
Незважаючи те, що авіа- та суднобудівні підприємства, а також виробництва високоточної зброї та боєприпасів наростили обсяги у жовтні, за підсумками 10 місяців 2020 року загальний обсяг виготовлення ОВТ та ремонтів становив 93% (9,2 млрд грн проти 9,8 млрд грн у 2019 році) та 97% (5,1 млрд грн проти 5,3 млрд грн торік).
«На планових показниках виробництва суттєво позначилися карантинні обмеження та пізня контрактація», - прокоментували ці показники в Укроборонпромі.
Як повідомлялось, в. о. гендиректора Укроборонпрому Ігор Фоменко наприкнці жовтня заявляв, що з листопада частина підприємств держконцерну «Укроборонпром» опиниться під загрозою виживання через відсутність змін до Державного оборонного замовлення (ДОЗ) і отримання держгарантій, а ракетні комплекси «Нептун» досі не замовлені для армії.
Він нагадав, що ДОЗ-2020 було ухвалено у квітні цього року, а контракти почали укладати, відповідно, у травні – таким чином, п’ять місяців були втрачені. Водночас для Укроборонпрому критично важливо мати чітке уявлення про обсяги замовлень Міноборони та підготовлені до укладення контракти до кінця року.