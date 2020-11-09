Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та в.о. гендиректора Укроборонпрому Ігор Фоменко в рамках робочої поїздки на Житомирщину та Хмельниччину відвідали державні підприємства, що входять до складу концерну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Під час візиту на підприємства віце-прем’єр-міністр ознайомився із виробничими потужностями, ходом виробничого процесу, існуючими технологічними можливостями та поточним станом роботи. Було обговорено плани подальшого розвитку, основні напрямки діяльності, а також проблемні питання, які наразі існують на підприємствах», - йдеться в повідомленні.

На житомирському підприємстві особливу увагу було приділено вчасному виконанню ремонту і модернізації техніки, згідно з Державним оборонним замовленням в умовах пандемії. Як заявив очільник підприємства Олексій Жуковець, незважаючи на спад ринку гусеничної бронетехніки, житомирський завод має гарні перспективи щодо отримання замовлень на капітальний ремонт та модернізацію БМП-1/2, БМД-1/2 та інших моделей гусеничної бронетехніки.

Уруський проінспектував чотири підприємства Укроборонпрому

Зазначається, що під час візиту на “Шепетівський ремонтний завод” Уруський обговорив з керівництвом підприємства перспективи вирішення проблем заводу та його подальшого розвитку. Також віцепрем’єр ознайомився з технікою, яку виробляє підприємство, зокрема, новітньою реактивною система залпового вогню БМ-21УМ “Берест”.

Основною темою перебування віце-прем’єра на хмельницький ДП “Новатор” стало актуальне під час пандемії коронавірусу питання виробництва апаратів штучної вентиляції легенів. Делегації було презентовано апарат ШВЛ, який планують виготовляти на підприємстві за швейцарською технологією.

Крім того, на "Заводі точної механіки”, де виготовляють артилерійсько-стрілецьку зброю для усіх видів бронетехніки ЗСУ, Олег Уруський оглянув виробничі потужності заводу та його матеріально-технічну базу.

“Наше завдання – завантажити підприємства Укроборонпрому замовленнями в інтересах Збройних Сил України. Я побачив рішучу готовність підприємств їх виконати, як і готовність працювати на експорт”, – цитує Уруського пресслужба.

За його словами, необхідно максимально забезпечити сили безпеки і оборони держави озброєнням та військовою технікою у визначені терміни, із відповідною якістю та в межах бюджету.