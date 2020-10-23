Уруський не втручатиметься у діяльність підприємств, які входять до сфери його управління

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості не втручатиметься у господарську діяльність підприємств, які входять до сфери управління.

Про це сказав на пресконференції в Укрінформі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

«Ми спеціально запропонували схему роботи, щоб мінімізувати втручання міністерства до господарської діяльності», - сказав Уруській.

За його словами, міністерство фактично буде мати справу з двома державними холдинговими компаніями, які будуть створені замість Укроборонпрому. Вся господарська діяльність управління буде здійснюватися цими державними холдинговими компаніями, «які не будуть прототипами Укроборонпрому», додав віцепрем’єр.

Він повідомив, що міністерство зосередиться на розробці державної політики, на проблемах створення нормального інвестиційного клімату у країні, вирішенні питань міжнародного співробітництва та пошуку партнерів.

Урядовець зауважив, що до міністерства тільки цього тижня розпочали прийом співробітників.

«Організаційні дії дозволили нам лише на цьому тижні розпочати прийом співробітників до штату. До цього у нас вся команда працювала як ентузіасти» - сказав Уруський.

За його словами, відтепер міністерство може нарешті офіційно добирати людей на посади.

Частина людей буде переведена з міністерства економіки, наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 липня ухвалила постанову "Про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України".