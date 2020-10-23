Понад 60 підприємств Укроборонпрому будуть корпоратизовані - Уруський

Понад 60 підприємств з 137, що входять до системи Укроборонпрому, будуть корпоратизовані.

Про це сказав на пресконференції в Укрінформі віцепрем’єр-міністр - міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

«Понад 60 підприємств складуть майбутнє обличчя оборонно-промислового комплексу України, всі вони будуть корпоратизовані. Перетворені з державних і казенних підприємств у приватні і акціонерні товариства», - сказав він.

Пресконференція «Реформа оборонної та авіакосмічної промисловості України: основні орієнтири» / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Після цього планується утворити 9 холдингових компаній за напрямками: бронетанкова техніка, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси, авіаремонтні сисиеми. Ці шість холдингових компаній увійдуть до складу державної холдингової компанії з попередньою назвою «Оборонні системи України».

Три інші холдингові компанії – «Антонов», авіадвигунобудування і ракетно-технічний центр «Південний» - увійдуть до складу другої державної холдингової компанії «Аерокосмічні системи України».

За словами Уруського, таким чином у результаті буде створено дві державні холдингові компанії - одна у складі шести, інша - трьох холдингових компаній. У них буде впроваджена корпоративна система управління. Тобто і в одній, і в другій холдинговій компаніях буде незалежна наглядова рада . «Сто відсотків акцій поки залишатиметься у державі, управляти цими акціями будуть державні холдингові кампанії», - уточнив віцепрем’єр.

Він також повідомив, що 21 підприємство, яке входило до системи Укроборонпрому, наразі перебуває на окупованій території. «Але вони знаходяться у полі нашої уваги, і після звільнення територій будемо вирішувати питання що з ними робити", - сказав Уруський.

За його словами, 19 збиткових підприємств будуть передані до Фонду державного майна. «Є і підприємства, які не мають замовлень, але мають серйозні активи. Такі підприємства треба продати, а гроші спрямувати в оборонний фонд», - сказав Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, державний концерн «Укроборонпром» за три квартали цього року оголосив та провів близько 16 тисяч тендерів загальною вартістю понад 5,5 млрд грн та зекономив понад 524 млн грн.