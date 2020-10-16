Укроборонпром можуть розділити на дев’ять холдингів — Уруський

Понад 60 підприємств державного концерну Укроборонпром в процесі трансформації планують реорганізувати в дев'ять холдингових компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба концерну з посиланням на віцепрем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Шість з цих компаній увійдуть до складу майбутнього холдингу "Оборонні системи України", три — в "Аерокосмічні системи".

"Всі розуміють, що Укроборонпром потрібно реформувати: частину підприємств, які втратили зв’язок з оборонною промисловістю, потрібно передати на приватизацію до Фонду держмайна, решта підприємств складуть основу 9 холдингових компаній за напрямами – 6 з них увійдуть до складу майбутнього холдингу під робочою назвою "Оборонні системи України", а 3 – до "Аерокосмічні системи". Кожній холдинговій компанії будуть потрібні фахівці різного напрямку", – цитує Уруського пресслужба концерну.

Як повідомлялося, 6 жовтня Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".

Виконувачем обов’язків гендиректора Укроборонпрому було призначено Ігоря Фоменка.